Шахтар було визнано чемпіоном України за підсумками сезону 2021/2022. Хоча сам чемпіонат не дограли через війну.

До теми РБ Лейпциг – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Саме чемпіонське звання і дозволило Шахтарю потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів, оминувши шлях кваліфікації. Відтак матч 6 вересня проти РБ Лейпциг стане першим офіційним для команди на міжнародній арені в цьому сезоні.

Матч РБ Лейпциг – Шахтар відбудеться у вівторок, 6 вересня. Гра розпочнеться о 22:00.

В Україні матч РБ Лейпциг – Шахтар можна буде дивитися на декількох платформах. Офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні є Megogo. Саме на цій платформі й буде доступний показ матчу РБ Лейпциг – Шахтар. Коментуватимуть цей матч Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.

Перед початком матчу на Megogo буде студія з футбольними експертами, які обговорять усі перипетії навколо матчу. Початок трансляції зі студії – о 21:00.

Показ матчу РБ Лейпциг – Шахтар також буде доступний і на платформі Volia TV, де теж офіційно транслюються матчі єврокубків.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу РБ Лейпциг – Шахтар.