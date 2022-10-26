РБ Лейпциг – Реал 3:2

Голы: Гвардиола, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Жуниор, 44, Родриго, 90+3 (п)

В стартовые 15 минут команды обменялись угловыми. Если Реал пробил рядом со штангой, то Лейпциг реализовал стандарт на все сто. Куртуа справился с ударом соперника, но отразил не в сторону, а прямо перед собой. Первым на добивании был Гвардиола, который головой направил мяч в сетку ворот мадридского клуба. Вот так уже на 13-й минуте счет в матче был открыт 1:0, сообщает 24 канал.

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Уже через три минуты провал от Реала чуть не кончился еще одним голом. Нкунку получил на ход передачу из центра поля, был первым на мяче, обыграл Куртуа, почему вышел далеко за пределы собственной штрафной и с не очень удачной позиции пытался пробить. Мяч прикоснулся к сетке, но с внешней стороны владений Тибо.

Уже в следующей атаке снова опасность была у ворот мадридского клуба. После углового мяч улетел в ноги Хайдара, который классным обводным ударом пробил под дальнюю штангу – мертвый мяч вытащил голкипер "сливочных".

На 18-й минуте Лейпциг удвоил преимущество в счете. Защита "Королевского клуба" снова сыграла провально. Мяч после рикошета оказался в ногах Нкунку, который мощным ударом огорчил Куртуа во второй раз в этом матче. Мяч от перекладины пересек линию ворот – 2:0.

Родриго пробивал в ближний угол ворот – голкипер немецкого клуба был на месте. Уже после подачи с углового снова вступил вратарь Лейпцига после пушки от Винисиуса.

Смог Реал забить в раздевалку благодаря удару головой от Винисиуса – 2:1.

Реал не спасся

Жуниор упустил невероятный случай сравнять цифры на табло. Асенсио идеально прострелил на Винисиуса, но тот не смог забить с метра.

Вместо этого хозяева организовали быструю контратаку. Кунку роскошной передачей вдоль ворот нашел Вернера, которому ничего не оставалось, как забить уже в пустые владения Куртуа - 3:1.

Уже в компенсированное к матчу время Реал сократил отставание до одного гола. Родриго заработал пенальти в борьбе с Нкунку, удивительно выставившим высоко ногу. Сам потерпевший пошел выполнять 11-метровый и реализовал его – 3:2.

РБ Лейпциг сенсационно отобрал очки у Реала.

Однако даже такое поражение не помешало мадридскому клубу сохранить лидерство в группе.

Лейпциг перед последним туром опережает Шахтер, идущий третьим после мировой 1:1 с Селтиком, на 3 балла. Поэтому судьба второго места в группе будет определяться в очном противостоянии 6-го тура.

Видеообзор матча РБ Лейпциг – Реал