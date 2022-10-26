Команды четырех групп показали сверхрезультативный футбол. Среди восьми матчей всего два закончились мировым, один из них это поединок Шахтера против Селтика. "Горняки" благодаря такому результату уже гарантировали себе еврокубковую весну, что не может не радовать, сообщает 24 канал.

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Среди неожиданностей следует выделить поражение Реала от Лейпцига и сенсационное падение Ювентуса в матче против Бенфики.

Обратите внимание! Другая часть матчей 5 тура состоится 26 октября. Среди них топ-поединок Барселона – Бавария.

РБ Зальцбург – Челси 1:2

Голы: Адаму, 49 – Ковачич, 23, Гаверц, 64

Видеообзор РБ Зальцбург – Челси

Динамо Загреб – Милан 0:4

Голы: Любичич, 69 – Габбиа, 39, Леау, 49, Жира, 59 (п)

Динамо Загреб – Милан: видеообзор матча

РБ Лейпциг – Реал 3:2

Голы: Гвардиола, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Жуниор, 44, Родриго, 90 (п)

РБ Лейпциг – Реал: видеообзор

Селтик – Шахтер 1:1

Голы: Якумакис, 34 – Мудрик, 58

Селтик – Шахтер: видеообзор

Севилья – Копенгаген 3:0

Голы: Эн-Несири, 61, Иско, 88, Монтиель, 90

Видеообзор Севилья – Копенгаген

Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити 0:0

Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити: видеообзор

Бенфика – Ювентус 4:3

Голы: Силва, 17, Мариу, 28(п), Р. Силва, 35, 50 – Кин, 21, Милик, 77, Маккенни, 79

Бенфика – Ювентус: видеообзор поединка

ПСЖ – Маккаби Хайфа 7:2

Голы: Месси, 19, 44, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Соллер, 84 – Сек, 38, 50, Голдберг, 67 (авт.)

Видеообзор матча ПСЖ – Маккаби Хайфа