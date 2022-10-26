РБ Лейпциг – Реал 3:2

Голи: Гвардіола, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Жуніор, 44, Родріго, 90+3 (п)

У стартові 15 хвилин команди обмінялись кутовими. Якщо Реал пробив поруч зі стійкою, то Лейпциг реалізував стандарт на усі сто. Куртуа впорався з ударом суперника, але відбив не у бік, а прямо перед собою. Першим на добиванні був Гвардіола, який головою таки надіслав м'яч у сітку воріт мадридського клубу. Ось так вже на 13-й хвилині рахунок у матчі було відкрито 1:0, повідомляє 24 канал.

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Вже через три хвилини провал від Реала ледь не закінчився ще одним голом. Нкунку отримав на хід передачу з центра поля, був першим на м'ячі, обіграв Куртуа, який чому вийшов далеко за межі власного штрафного майданчика та з не дуже вдалої позиції намагався пробити. М'яч доторкнувся до сітки, але із зовнішньої сторони володінь Тібо.

Вже у наступній атаці знову небезпека була біля воріт мадридського клубу. Після кутового м'яч відлетів у ноги Хайдара, який класним обвідним ударом пробив під дальню стійку – мертвий м'яч витягнув голкіпер "вершкових".

На 18-й хвилині Лейпциг таки подвоїв перевагу у рахунку. Захист "Королівського клубу" знову зіграв провально. М'яч після рикошету опинився у ногах Нкунку, який потужний ударом засмутив Куртуа вдруге у цьому матчі. М'яч від поперечини перетнув лінію воріт – 2:0.

Родріго пробивав у ближній кут воріт – голкіпер німецького клубу був на місці. Вже після подачі з кутового знову у гру вступив воротар Лейпцига після гармати від Вінісіуса.

Зумів Реал забити у роздягальню завдяки удару головою від Вінісіуса – 2:1.

Реал не врятувався

Жуніор втратив неймовірну нагоду зрівняти цифри на табло. Асенсіо ідеально прострілив на Вінісіуса, але той не зміг забити з метра.

Натомість господарі організували швидку контратаку. Нкунку розкішною передачею вздовж воріт знайшов Вернера, яком нічого не залишалось, як забити вже у порожні володіння Куртуа – 3:1.

Вже у компенсований до матчу час Реал скоротив відставання до одного голу. Родріго заробив пенальті у боротьбі з Нкунку, який дивно виставив високо ногу. Сам потерпілий пішов виконувати 11-метровий та реалізував його – 3:2.

РБ Лейпциг сенсаційно відібрав очки у Реала.

Однак навіть така поразка не завадила мадридському клубу зберегти за собою лідерство у групі.

Лейпциг перед останнім туром випереджає Шахтар, який йде третім після мирової 1:1 з Селтіком, на 3 бали. Тому доля другого місця у групі визначатиметься в очному протистоянні 6-го туру.

Відеоогляд матчу РБ Лейпциг – Реал