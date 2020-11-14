Бійцівській турнір Bellator 252, що відбувся в Анкасвіллі (США) у ніч з 12 на 13 листопада, ознаменувався великою кількістю нокаутів. Неймовірну перемогу здобув американець Аарон Піко.

Аарон Піко вийшов в октагон проти свого земляка Джона де Хесуса. Про це повідомляє 24 канал.

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Як завершився бій

Бій між Піко та де Хесусом завершився на 4-й хвилині другого раунду.

24-річний Піко завдав руйнівного правого удару прямо в обличчя супернику. Своєю гарматою Піко повалив опонента на канвас.

Та на цьому прикрощі для Джона не завершилися. Аарон почав добивати лежачого суперника.

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Від жахливих травм, які завдадуть шкоди і так травмованому Джону, врятував рефері. Він зупинив бій – перемога технічним нокаутом.

Для Піко це вже сьома перемога у 10 поєдинках. Шість перемог він здобув нокаутом. Ще тричі американець програв.

У 30-річного Джона де Хесуса статистика набагато гірша: 9 поразок у 13 боях.