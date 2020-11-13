В Анкасвилле (США) в ночь с 12 на 13 ноября состоялся Bellator 252. В главном событии Патрисио Фрейре защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Патрисио Фрейре защитил титул и прошел в полуфинал Гран-при в полулегком весе Bellator. Об этом сообщает 24 канал.

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Как Фрейре одержал победу

Фрейре одержал досрочную победу над Педро Карвальо. Главный бой Bellator 252 закончился на третьей минуте второго раунда.

Сначала Фрейре ошеломил соперника "двойкой". После этого подбородок Карвальо не выдержал тяжелого левого хука. В итоге рефери не позволил продолжить бой.

The legend of @BellatorMMA double champ @PatricioPitbull grew stronger with a brutal KO of Pedro Carvalho in Thursday's grand prix quarterfinal.#Bellator252 | More: https://t.co/kT7NZHrHcN pic.twitter.com/yxuXSFPIv0 — MMA Junkie (@MMAjunkie) November 13, 2020

Ко вниманию. В полуфинале Гран-при Фрейре встретится с Эммануэлем Санчесом, который единогласным решением судей победил Даниэля Вайхеля.