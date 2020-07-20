Президент "Динамо" Игорь Суркис разочарован игрой и сезоном киевлян. Он считает, что не стоит спешить с разговорами о выходе в групповой раунд Лиги чемпионов, сначала нужно разобраться в результатах чемпионата Украины.

Игорь Суркис поделился впечатлениями от проигранного матча с "Колосом" и перспективами команды в программе "ПроФутбол".

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Неудачные результаты

По его словам, после матча с командой из Ковалевки нет никаких эмоций. Киевляне должны побеждать такие команды.

Президент будет разговаривать с главным наставником "Динамо" Михайличенко. Суркиса не устраивает тот футбол, который показывает команда.

Он считает, что не нужно спешить с разговорами о выходе в групповой раунд Лиги чемпионов. Сначала нужно разобраться в матчах чемпионата и почему возникла такая большая пропасть между первым и вторым местом в таблице.

Пока я не вижу с этой игрой, каким образом мы можем попасть в Лигу чемпионов,

– заявил Игорь Суркис.

Ранее сообщалось, что Суркис пообщался с потенциальным претендентом на тренерское кресло "Динамо". Разговор с главным наставником "Зари" Виктором Скрыпником имел характер ознакомительно-конструктивный, с прицелом на дальнейшое возможное сотрудничество.