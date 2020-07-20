Президент "Динамо" Ігор Суркіс розчарований грою та сезоном киян. Він вважає, що не варто поспішати з розмовами про вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів, спершу потрібно розібратись у результатах чемпіонату України.

Ігор Суркіс поділився враження від програного матчу з "Колосом" та перспективами команди у програмі "ПроФутбол".

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Невдалі результати

За його словами, після матчу з командою із Ковалівки немає жодних емоцій. Кияни повинні перемагати такі команди.

Президент буде розмовляти з головним наставником "Динамо" Михайличенком. Суркіса не влаштовує той футбол, який показує команда.

Він вважає, що не потрібно поспішати з розмовами про вихід в груповий раунд Ліги чемпіонів. Спершу потрібно розібратись у матчах чемпіонату та чому виникла така велика прірва між першим та другим місце у таблиці.

Поки я не бачу з цією грою, яким чином ми можемо потрапити в Лігу чемпіонів,

– заявив Ігор Суркіс.

Раніше повідомлялось, що Суркіс поспілкувався з потенційним претендентом на тренерське крісло "Динамо". Розмова з головним наставником "Зорі" Віктором Скрипником мала характер ознайомчо-конструктивної, з прицілом на подальшу можливу співпрацю.