Размажу фейс этого огромного бомжа, – Фьюри подтвердил бой с Уайлдером
Источник:инстаграм Фьюри
Болельщики бокса могут выдохнуть с облегчением – бой чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера произойдет. Британский чемпион подтвердил проведение поединка.
Фьюри: Буду в полной стопроцентной "отключке"
Фьюри анонсировал бой с Уайлдером в своем инстаграме на фоне слухов, что он может отказаться от поединка по семейным обстоятельствам. Причина в том, что у Фьюри родился 6 ребенок и у него возникли проблемы со здоровьем.
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Тайсон заверил, что болельщикам нечего волноваться – бой с Уайлдером произойдет. По словам Фьюри, он изолировался, чтобы ничего его не отвлекало.
Чуваки, буду находиться в режиме до 10 октября. Так что кто-то другой будет информировать вас обо всем, что происходит. А я буду в полной стопроцентной "отключке". Увидимся уже в Вегасе! И пусть игры начнутся! 7 недель до того, как я размажу фейс этого огромного бомжа. Опять размажу!,
– написал Тайсон.
- Третий поединок между Фьюри и Уайлдером должен состояться 9 октября. Бойцы должны были встретиться еще летом, однако поединок перенесли.
- Впервые боксеры встретились в 2018 году. Бой завершился ничьей и Деонтей сохранил титул WBC.
- В феврале 2020 года состоялся реванш и Фьюри победил техническим нокаутом. Британец нанес Уайлдеру первое поражение.
- Тайсон отказывался дать реванш Уайлдеру, однако суд заставил Фьюри провести бой с американцем.