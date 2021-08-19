Размажу фейс этого огромного бомжа, – Фьюри подтвердил бой с Уайлдером

Болельщики бокса могут выдохнуть с облегчением – бой чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера произойдет. Британский чемпион подтвердил проведение поединка.

Фьюри: Буду в полной стопроцентной "отключке"

Фьюри анонсировал бой с Уайлдером в своем инстаграме на фоне слухов, что он может отказаться от поединка по семейным обстоятельствам. Причина в том, что у Фьюри родился 6 ребенок и у него возникли проблемы со здоровьем.

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Тайсон заверил, что болельщикам нечего волноваться – бой с Уайлдером произойдет. По словам Фьюри, он изолировался, чтобы ничего его не отвлекало.

Чуваки, буду находиться в режиме до 10 октября. Так что кто-то другой будет информировать вас обо всем, что происходит. А я буду в полной стопроцентной "отключке". Увидимся уже в Вегасе! И пусть игры начнутся! 7 недель до того, как я размажу фейс этого огромного бомжа. Опять размажу!,

– написал Тайсон.