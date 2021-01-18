Руслан Маліновський провів черговий матч за Аталанту, який транслював й український телеканал. Дружина футболіста прокоментувала критику коментатора у сторону Руслана.

На своїй сторінці у інстаграмі Роксана Маліновська вщент рознесла слова українського коментатора телеканалів Футбол 1/2/3. Він в одному з епізодів у матчі Аталанта – Дженоа розкритикував гру Руслана, що не сподобалось сім'ї футболіста.

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Критика від дружини Маліновського

Роксана у сторіс розгнівано порівняла українських та російських коментаторів. Вона не розуміє, чому настільки сильно відрізняються їх погляди щодо матчу та гри українців в Європі.

Яка ж все-таки різниця між російськими і українськими коментаторами. Чому одні хвалять лише свого футболіста і взагалі нікого не відчувають, навіть коли ті помиляються, а наш свого земляка тільки критикує. "Після відходу Руслана атака заграла цікавіше". Цікаво, в якому місці? Вже яку гру складається таке відчуття,

– написала дружина гравця.

Дісталось і фанам. Маліновська підкреслила, що українця потрібно повчитись манери вболівання на матчах та підтримки своїх кумирів: "Це я не про всіх, звичайно. Але дуже прикро, що при найменшому промаху наші фанати готові з брудом змішати. Напевно, не спрацювали ставки. Інших причин не бачу. Своїх треба підтримувати і коли добре, і коли погано, як окремих гравців, так і збірну".

Раніше дружина спростувала інформацію про те, що Руслан повернеться у чемпіонат Бельгії. Роксана назвала такі чутки фейком та попросила всіх заспокоїтись. Маліновський допрацює свій контракт до кінця. Угода футболіста з Аталантою розрахована до кінця червня 2024 року. У цьому сезоні український півзахисник провів за італійців 18 матчів, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та ще тричі асистував партнерам по команді.