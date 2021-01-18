В воскресенье, 17 января, Аталанта дома принимала Дженоа в рамках 18 тура Серии А. Команды разошлись нулевой ничьей.

Аталанта – Дженоа 0:0

Хозяева были в статусе фаворита этого противостояния. В стартовом составе Аталанты на поле вышел украинец Руслан Малиновский, пишет 24 канал.

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Уже на старте матча гости потеряли прекрасную возможность забить. Шомурадов получил классный заброс от партнера по команде, обработал передачу и мощно пробил из-за пределов штрафной – мяч пролетел в считанных сантиметрах у стойки.

Футболисты Дженоа просто не давали спокойно дышать обороне Аталанты. Очередная атака гостей могла завершиться голом, но Зайц на момент удара был в офсайде.

Хозяева могли записать в свой актив чудо-гол. Подача с углового привела к настоящему "пожару" у ворот гостей. Несколько передач пяткой от игроков Аталанты завершились ударом Сапаты – вратарь был на месте.

Гости ответили не менее остро. Удар игрока Дженоа после стремительной атаки парировал голкипер Голлини. После перерыва команда Джана Пьера Гасперини была больше настроена на атаку. Несколько опасных моментов было у ворот гостей, но или голкипер был на месте, или мяч летел мимо владения Дженоа. Удары де Рона и Госенса в эффектных прыжках отразил Перин.

Украинец Малиновский провел на поле 66 минут и был заменен на россиянина Миранчука. Команды так и не смогли изменить нули на табло местного стадиона – 0:0 "сухая" ничья в неинтересном матче.

Аталанта с 32 очками идет 6-й. Дженоа сих пор не может выбраться из подвала таблицы – 16 позиция и 15 пунктов.

Аталанта – Дженоа видеообзор