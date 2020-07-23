Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин прокомментировал назначение экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

Блохин поделился своим мнением в комментарии сайту Tribuna.com.

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Это плевок. Это мне личный плевок. Что Луческу говорил о "Динамо", об истории, о Лобановском, обо всей традиции клуба. Это плевок мне в душу. Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько о "Динамо", что – ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал?

– сказал Блохин.

Блохин заявил, что команду мог возглавить "кто угодно – только не Луческу". Он признался, что не будет болеть за "Динамо" под руководством румынского тренера: "Ни при каких условиях. Я же еще раз говорю – это плевок лично мне в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через "Динамо", – это плевок, просто плевок. Мне плевать, если даже он улучшит результаты. Дай Бог, чтобы он улучшил. Но я в это не верю. Еще раз говорю: кто угодно – только не он".

Блохин выразил мнение, что это худший вариант, а также признался, что ему обидно.

"Когда узнал, у меня до сих пор... Мне тяжело, обидно. 74 года, четыре года не тренирует человек. Это издевательство. При нашей ситуации в стране платить такие деньги – непонятно кому, что. Я в шоке, честно", – подытожил специалист.

Что Луческу наговорил о Лобановском

В марте 2019 года Луческу сделал скандальное заявление о Валерии Лобановском. Он считает, что добился большего, чем Лобановский, который ничего не добился заграницей. Против слов Луческу о Лобановском выступил обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов.

Легенды "Динамо" Игорь Беланов и Олег Блохин неодобрительно восприняли такое заявление.

Что известно о Луческу

Мирча Луческу 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер" – с 2004 до 2016 года. С "горняками" румын выиграл 8 чемпионств, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. 24 мая 2016 года возглавил российский "Зенит". Но уже через год из-за неудовлетворительных результатов был уволен. После этого 2 августа возглавил сборную Турции.

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В первом матче на новой должности проиграл в Киеве сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2018. За неудовлетворительные результаты в матчах Лиги наций 11 февраля 2019 года Луческу был уволен с поста наставника сборной Турции. Последний матч под руководством румынского специалиста Турция провела против Украины 20 ноября 2018 года. Первоначально матч должен был состояться в Днепре, но по просьбе Луческу игру перенесли в Турцию. Матч закончился со счетом 0:0.