В перерыве матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Маккаби Тель-Авив возник конфликт между полузащитником Марлосом и главным тренером донецкого клуба Луишем Каштру.

Каштру выразил недовольство тем, как играл в первом тайме 32-летний футболист. Марлос ответил тренеру, после чего возник конфликт. Об этом сообщил журналист Андрей Сеньков.

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Ситуация с Марлосом непростая. Ходят слухи, что Марлос достаточно токсичный человек. Это было заметно в матче с Маккаби Тель-Авив, который был в Киеве. Марлоса поменяли в перерыве и по слухам, у него был конфликт с главным тренером "горняков". Каштру был недоволен его игрой и спросил, почему он так плохо сыграл. После того, как Марлос ответил, начался конфликт и Каштру не выпустил его на второй тайм,

– сказал Сеньков.

К слову. Тренер заменил Марлоса в перерыве, выпустив вместо него Маркоса Антонио. В следующем матче Марлос сыграл все 90 минут против Зари (0:1).

Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Матч Шахтера и Маккаби завершился минимальной победой "горняков" со счетом 1:0. По итогам двух встреч (2:0 победа дончан в первом матче) Шахтер вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет против Ромы.