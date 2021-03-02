Усиление для Шевченко: игрок из АПЛ снова заявил о желании играть за сборную Украины
Английский защитник Вулверхэмптона Макс Килман выразил желание выступать за сборную Украины.
Источник:Циганик LIVE
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык. Более того, по информации источника, у футболиста уже был контакт с представителями УАФ.
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23-летний защитник английского Вулверхэмптона Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины. У него есть такие возможности. Его мать – украинка. Футболист, который сейчас является основным центральным защитником в команде АПЛ. На его счету 15 сыгранных матчей из 26 туров за Вулверхэмптон в текущем сезоне.
"Он изъявил желание выступать именно за сборную Украины. Насколько мне известно, существует определенный контакт между Килманом и УАФ. 5-го числа Андрей Шевченко объявит состав сборной Украины, и интересно, будет ли там фамилия Килмана", – рассказал Цыганык.
Что известно о Максе Килмане
- Начал свою карьеру в структуре Фулхэма. У него есть опыт выступлений за футзальный клуб.
- Килман уже даже успел дебютировать за сборную Англии по футзалу в 18-летнем возрасте, где он успел сыграть 25 матчей.
- С футзалом завершил, когда подписал контракт с "волками" в августе 2018 года.
- В этом сезоне сыграл в чемпионате Англии 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. С 2020 года стал одним из ключевых игроков обороны английского клуба.
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