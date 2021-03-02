У перерві матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Маккабі Тель-Авів виник конфлікт між півзахисником Марлосом і головним тренером донецького клубу Луїшем Каштру.

Каштру висловив невдоволення тим, як грав у першому таймі 32-річний футболіст. Марлос відповів тренеру, після чого виник конфлікт. Про це повідомив журналіст Андрій Сеньків.

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Ситуація з Марлосом непроста. Ходять чутки, що Марлос досить токсична людина. Це було помітно в матчі-відповіді з Маккабі Тель-Авів, який був у Києві. Марлоса поміняли в перерві і за чутками, у нього був конфлікт з головним тренером "гірників". Каштру був незадоволений його грою і запитав, чому він так погано зіграв. Після того, як Марлос відповів, почався конфлікт і Каштру не випустив його на другий тайм,

– сказав Сеньків.

До слова. Тренер замінив Марлоса в перерві, випустивши замість нього Маркоса Антоніо. У наступному матчі Марлос зіграв всі 90 хвилин проти Зорі (0:1).

Шахтар вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи

Матч Шахтаря і Маккабі завершився мінімальною перемогою "гірників" з рахунком 1:0. За підсумками двох зустрічей (2:0 перемога донеччан в першому матчі) Шахтар вийшов в 1/8 фіналу турніру, де зіграє проти Роми.