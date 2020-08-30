Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли во время комментаторской работы на поединке Постол-Рамирес не с первого раза сумел произнести фамилию соперника украинца.

Как известно, Рамирес сумел победить и сохранить свои чемпионские пояса только решением судей. Один из них зафиксировал ничью 114:114. Зато двое других отдали предпочтение именно Рамиресу – 115:113 и 116:112, пишет 24 канал. Читайте также: Украли победу: украинский боксер заявил о судейском беспределе в бою Постол-Рамирес Видео эпизода

Постол – Рамирес: главное Поединок состоялся в ночь с 29 на 30 августа в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Рамиреса по очкам– 114:114, 115:113, 116:112. –

Из-за коронавируса бой Постола и Рамиреса переносился дважды.

Теперь на счету Постола 34 боя, 31 победа и 3 поражения на профи-ринге. Рамирес выиграл 26 боев из 26.