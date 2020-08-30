Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі під час коментаторської робота на поєдинку Постол – Рамірес не з першого разу зумів вимовити прізвище суперника українця.

Як відомо, Рамірес зумів перемогти та зберегти свої чемпіонські пояси лише рішенням суддів. Один з них зафіксував нічию 114:114. Натомість двоє інших віддали перевагу саме Раміресу – 115:113 та 116:112, пише 24 канал. Читайте також: Вкрали перемогу: український боксер заявив про суддівське свавілля у бою Постол – Рамірес Відео епізоду

Постол – Рамірес: головне Поєдинок відбувся в ніч з 29 на 30 серпня в Лас-Вегасі (США) і завершився перемогою Раміреса за очками – 114:114, 115:113, 116:112.

Через коронавірус бій Постола і Раміреса переносився двічі.

Тепер на рахунку Постола 34 бої, 31 перемога і 3 поразки на профі-ринзі. Рамірес виграв 26 боїв з 26.