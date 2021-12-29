Рассказывал о Лобановском, – игрок Ференцвароша вспомнил работу с Ребровым

Защитник Ференцвароша Миха Блажич рассказал о работе под руководством Сергея Реброва. Футболист с теплотой вспомнил украинского тренера.

Ребров: Он очень современный тренер

Защитник венгерского клуба с удовольствием работал под руководством Сергея Реброва. Наставник развеял миф о старой украинской школе тренеров.

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Футболист назвал 47-летнего специалиста современным наставником. Во время своей работы Ребров часто припоминал тренировки под руководством легендарного Валерия Лобановского.

Образ Реброва как представителя старой украинской школы тренеров – полностью обманчивый. Он очень современный тренер по тренировкам, тактике. Он часто рассказывал мне о тренировках под руководством Лобановского. И он знает, что не может так же работать сейчас. Этой старой школы больше не существует,

– рассказал Миха Блажич.

Отметим, что недавно Ференцварош возглавил Станислав Черчесов, который провалился у руля сборной России на Евро-2020. В сезоне-2021/2022 венгерский клуб лидирует в чемпионате.

Тренерская карьера Реброва в Ференцвароши