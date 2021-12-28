Контракт с тренером расторгнут по взаимному соглашению сторон. Бенфика будет платить Жезушу зарплату, что осталась по контракту, пока он не найдет себе новый клуб.

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28 декабря команда не провела утреннюю тренировку. Это было решение клуба, а не тренерского штаба.

Руководство дало игрокам указание возвращаться домой. После возобновления тренировочных сессий занятиями будет руководить наставник второй команды Нельсон Вериссимо.

Напомним. С нынешнего сезона цвета Бенфики защищает украинский форвард Роман Яремчук.

Что известно о Жорже Жезуше