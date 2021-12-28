Контракт с тренером расторгнут по взаимному соглашению сторон. Бенфика будет платить Жезушу зарплату, что осталась по контракту, пока он не найдет себе новый клуб.
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28 декабря команда не провела утреннюю тренировку. Это было решение клуба, а не тренерского штаба.
Руководство дало игрокам указание возвращаться домой. После возобновления тренировочных сессий занятиями будет руководить наставник второй команды Нельсон Вериссимо.
Что известно о Жорже Жезуше
- Жорже Жезуш во второй раз возглавил Бенфику прошлым летом. Однако опытный специалист не сумел наладить атмосферу в команде и разругался с футболистами.
- После ухода из Бенфики Жезуш вернется в Бразилию, где у него есть несколько предложений.