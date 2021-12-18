Венгерский клуб рассматривал в качестве замены двоих украинских специалистов – тренера Зари Виктора Скрипника и наставника Шерифа Юрия Вернидуба.
К слову Бывший клуб Реброва Ференцварош рассматривает приглашение украинского тренера
Но как сообщает источник, боссы команды отдали предпочтение бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Нового коуча представят уже на следующей неделе.
- Ференцварош на днях уволил Петера Штегера, который пришел на место Сергея Реброва, который выиграл три чемпионата Венгрии подряд и сумел вывести команду в групповой раунд Лиги чемпионов.
- В нынешнем чемпионате Венгрии Ференцварош набрал 32 очка в 15 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, уступая один пункт Варде.
Что известно о Черчесове
Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую Станислав Саламович тренировал с 2016-го по 2021 годы. Ранее бывший голкипер работал в польской Легии, с которой выигрывал чемпионат и Кубок Польши, сочинской Жемчужине и московском Спартаке. Со сборной России Черчесов дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.