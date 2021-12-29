Ребров: Він дуже сучасний тренер

Оборонець угорського клубу із задоволенням працював під керівництвом Сергія Реброва. Наставник розвіяв міф про стару українську школу тренерів.

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Футболіст назвав 47-річного спеціаліста сучасним наставником. Під час своєї роботи Ребров часто пригадував тренування під керівництвом легендарного Валерія Лобановського.

Образ Реброва як представника старої української школи тренерів – цілком хибний. Він дуже сучасний тренер щодо тренувань, тактики. Він часто розповідав мені про тренування під керівництвом Лобановського. І він знає, що не може так само працювати зараз. Цієї старої школи більше не існує,

– розповів Міха Блажич.

Відзначимо, що нещодавно Ференцварош очолив Станіслав Черчесов, який провалився біля керма збірної Росії на Євро-2020. У сезоні-2021/2022 угорський клуб лідирує у чемпіонаті.

Тренерська кар'єра Реброва у Ференцвароші