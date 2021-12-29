Ребров: Он очень современный тренер
Защитник венгерского клуба с удовольствием работал под руководством Сергея Реброва. Наставник развеял миф о старой украинской школе тренеров.
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Футболист назвал 47-летнего специалиста современным наставником. Во время своей работы Ребров часто припоминал тренировки под руководством легендарного Валерия Лобановского.
Образ Реброва как представителя старой украинской школы тренеров – полностью обманчивый. Он очень современный тренер по тренировкам, тактике. Он часто рассказывал мне о тренировках под руководством Лобановского. И он знает, что не может так же работать сейчас. Этой старой школы больше не существует,
– рассказал Миха Блажич.
Отметим, что недавно Ференцварош возглавил Станислав Черчесов, который провалился у руля сборной России на Евро-2020. В сезоне-2021/2022 венгерский клуб лидирует в чемпионате.
Тренерская карьера Реброва в Ференцвароши
- Украинский наставник работал в Ференцвароше в течение 2018 – 2021 годов.
- В целом при Реброве клуб сыграл 133 поединка.
- Под его руководством "фради" трижды становились чемпионами Венгрии. Украинский специалист впервые за длительное время вывел Ференцварош в еврокубки.
- Впоследствии венгерский клуб Реброва впервые за 25 лет сыграл в групповом раунде Лиги чемпионов.