Европейские игры-2023: когда выступят украинцы в девятый день соревнований

Европейские игры-2023 подходят к своему завершению. В четверг, 29 июня, состоится девятый соревновательный день с участием украинских атлетов.

Европейские игры в Польше близятся к завершению, а это означает, что борьба в общем медальном зачете становится все более острой и интригующей. В этот день украинские спортсмены будут соревноваться в семи видах спорта: каноэ-слаломе, пляжном футболе, пулевой стрельбе, фехтовании, современном пятиборье, прыжках с трамплина и настольном теннисе, пишет 24 Канал.

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С надеждами на первое место в медальном зачете

В девятый соревновательный день ЕИ-2023 стартуют соревнования в каноэ-слаломе, а розыгрыш медалей состоится в фехтовании, современном пятиборье, пулевой стрельбе, а также прыжках с трамплина.

Среди именитых спортсменов Украину будут представлять: участница двух Олимпиад каноэ-слаломистка Виктория Ус, чемпионка этих Европейских игр по фехтованию Джоан-Фейби Бежура, многократный чемпион мира и Европы стрелок Павел Коростылев и вице-чемпион Олимпийских игр Сергей Кулиш. Будет бороться за выход в плей-офф и мужская сборная Украины по пляжному футболу.

Расписание выступлений украинских спортсменов на Европейских играх

09:30. Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк (одиночный турнир, нормальный трамплин, квалификация)

10 часов. Пулевая стрельба: Павел Коростылев, Максим Городинец (одиночный турнир, малокалиберный пистолет, 25 метров, квалификация)

10 часов. Стендовая стрельба: Елена Охотская (одиночный турнир, траншейный стенд, квалификация)

10:15. Пулевая стрельба: Дарья Тихова, Виктория Сухорукова, Наталья Кальныш (командный турнир, винтовка, стрельба из трех положений, 50 метров, квалификация)

10:30. Современное пятиборье: смешанная эстафета, рейтинговый раунд по фехтованию

10:35. Каноэ-слалом: Артем Ивченко, Сергей Совко, Александр Федоренко (одиночный турнир, байдарка, квалификация)

11:00. Настольный теннис: Соломия Братейко, Анастасия Дмитренко, Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая (командный турнир, 1/4 финала)

11:30. Прыжки с трамплина: одиночный турнир, нормальный трамплин, финал

11:50. Каноэ-слалом: Виктория Добротворская, Анна Лычко, Виктория Ус (одиночный турнир, байдарка, квалификация)

12:05. Фехтование: Джоан-Фейби Бежура, Инна Бровко, Дарья Варфоломеева, Влада Харькова (командный турнир, шпага, 1/8 финала)

12:15. Фехтование: Даниил Гойда, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрей Погребняк (командный турнир, рапира, 1/8 финала)

12:45. Пулевая стрельба: Сергей Кулиш, Олег Царьков, Святослав Гудзий (командный турнир, винтовка, стрельба из трех положений, 50 метров, квалификация)

13:15. Пулевая стрельба: женщины, командный турнир, винтовка, стрельба из трех положений, 50 метров, финал

14:00. Пляжный футбол: Украина – Молдова (мужчины, групповой этап)

15:35. Каноэ-слалом: Артем Ивченко, Сергей Совко, Александр Федоренко (командный турнир, байдарка, финал)

15:45. Пулевая стрельба: мужчины, командный турнир, винтовка, стрельба из трех положений, 50 метров, финал

16:30. Каноэ-слалом: Виктория Добротворская, Анна Лычко, Виктория Ус (командный турнир, байдарка, финал)

17:30. Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Жанна Глухова, Татьяна Пилипчук (микст, командный турнир, квалификация)

19:30. Фехтование: женщины, командный турнир, шпага, финал

19:30. Прыжки с трамплина: микст, командный турнир, финал

20:30. Фехтование: мужчины, командный турнир, рапира, финал