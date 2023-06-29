Європейськи ігри у Польщі наближаються до завершення, а це означає, що боротьба у загальному медальному заліку стає все більш гострою та інтригуючою. Цього дня українські спортсмени змагатимуться у семи видах спорту: каное-слаломі, пляжному футболі, кульовій стрільбі, фехтуванні, сучасному п'ятиборстві, стрибках з трампліна та настільному тенісі, пише 24 Канал.

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З надіями на перше місце у медальному заліку

У дев'ятий змагальний день ЄІ-2023 стартують змагання у каное-слаломі, а розіграш медалей відбудеться у фехтуванні, сучасному п'ятиборстві, кульовій стрільбі, а також стрибках з трампліна.

Серед іменитих спортсменів Україну представлятимуть: учасниця двох Олімпіад каное-слаломистка Вікторія Ус, чемпіонка цих Європейських ігор з фехтування Джоан-Фейбі Бежура, багаторазовий чемпіон світу та Європи стрілець Павло Коростильов та віцечемпіон Олімпійських ігор Сергій Куліш. Боротиметься за вихід у плей-офф і чоловіча збірна України з пляжного футболу.

Зазначимо. Станом на ранок 29.06 Україна посідає друге місце у медальному заліку ЄІ-2023. Попереду тільки збірна Італії, у якої 21 золота медаль в порівнянні з 19 в України.

Розклад виступів українських спортсменів на Європейських іграх