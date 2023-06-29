Европейские игры в Польше близятся к завершению, а это означает, что борьба в общем медальном зачете становится все более острой и интригующей. В этот день украинские спортсмены будут соревноваться в семи видах спорта: каноэ-слаломе, пляжном футболе, пулевой стрельбе, фехтовании, современном пятиборье, прыжках с трамплина и настольном теннисе, пишет 24 Канал.

Читайте также Удачнее соперниц: Украина получила золото Европейских игр-2023 в пулевой стрельбе

С надеждами на первое место в медальном зачете

В девятый соревновательный день ЕИ-2023 стартуют соревнования в каноэ-слаломе, а розыгрыш медалей состоится в фехтовании, современном пятиборье, пулевой стрельбе, а также прыжках с трамплина.

Среди именитых спортсменов Украину будут представлять: участница двух Олимпиад каноэ-слаломистка Виктория Ус, чемпионка этих Европейских игр по фехтованию Джоан-Фейби Бежура, многократный чемпион мира и Европы стрелок Павел Коростылев и вице-чемпион Олимпийских игр Сергей Кулиш. Будет бороться за выход в плей-офф и мужская сборная Украины по пляжному футболу.

Отметим. По состоянию на утро 29.06 Украина занимает второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Впереди только сборная Италии, у которой 21 золотая медаль по сравнению с 19 у Украины.

Расписание выступлений украинских спортсменов на Европейских играх