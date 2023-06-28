В Польше в самом разгаре продолжаются третьи в истории Европейские игры. Украина отправила солидный десант на соревнование и это приносит нам немало медалей, пишет 24 канал.

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Новая золотая награда досталась нашей команде в прыжках в воду. На турнире по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина выступили дуэт Олег Колодий и Данило Коновалов.

Первый же скачок принес украинцам 48 баллов и вывел на пятое место. В дальнейшем Колодий и Коновалов только улучшали свое место среди 12 пар финала.

В результате Украина набрала 410,16 балла, что позволило опередить конкурентов из Италии и Франции. Благодаря этому наша сборная выиграла медальный зачет Европейских игр по прыжкам в воду.

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Более того, в общем зачете Украина обошла Испанию и вышла на второе место. Лидирует Италия. у которой на две золотые медали больше.