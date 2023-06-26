Шестой соревновательный день на Европейских играх в Кракове принес сборной Украины золотую награду в фехтовании. Историческую победу одержала Джоан Фейби Бежура, пишет 24 Канал.

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Исторический успех украинки

В 1/8 финала 31-летняя украинка победила олимпийскую чемпионку Эрику Кирпу из Эстонии – 15:10. В следующем раунде соревнований Бежура гарантировала медаль, одолев шведскую шпажистку Эмму Франссон – 15:11.

По итогам полуфинального поединка украинка уверенно победила немку Александру Элер – 15:12. В финале соперницей нашей шпажистки была хозяйка соревнований Мартына Сватовская-Венгларчик.

В сверхнапряженном поединке, в котором соперницы шли укол в укол, победу вырвала Джоана – 15:12. Таким образом, Бежура принесла первое "золото" Украине в фехтовании.

Для нашей спортсменки этот результат стал самым лучшим в карьере. Раньше ей не подчинялась высшая ступень мировых или континентальных соревнований.

Отметим, что "золото" Фейбы Бежуры стало историческим для Украины. Ведь раньше наша команда ни разу не выигрывала высшую награду в фехтовании на шпагах на Европейских играх. До этого в нашей копилке были только достижения саблистов – золото Андрея Ягодки и команды в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Ольги Жолнер в Баку-2015.

Украина на Европейских играх-2023. Медаль Бежуры стала 12-й золотой наградой нашей сборной. В общей сложности на счету украинских атлетов 25 медалей.