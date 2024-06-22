В субботу, 22 июня, пройдут последние матчи в рамках второго тура групповой стадии Евро-2024. В этот день свои встречи проведут команды из групп E и F, сообщает 24 Канал.

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Грузия – Чехия

Время: 16:00

Город: Гамбург

Судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Следите с нами Встреча аутсайдеров группы "F": онлайн-трансляция матча Грузия – Чехии на Евро-2024

Обе команды показали качественную игру в первом туре, но так и не смогли получить очки. Чехи больше выделялись героической защитой в игре с португальцами. Ничью команда Гашека потеряла лишь за две минуты до финального свистка.

Грузины же дали бой Турции и чаще бежали в атаку, чем Чехия в своем матче. Однако турки легче справились с кавказцами, скорее на опыте. Поэтому во встрече в Гамбурге будет решаться, какая из команд должна занять последнее место в квартете.

Обе сборные подошли к матчу без кадровых потерь. Чехия имеет высший класс игроков и уже показала свой характер, поэтому и считается фаворитом. Однако нападение у грузин выглядит интереснее. Да и это последний шанс для подопечных Саньоля зацепиться за результат на дебютном Евро.

Турция – Португалия

Время: 19:00

Город: Дортмунд

Судья: Феликс Цвайер (Германия)

Где смотреть: Megogo

Если в первой игре должен решиться главный аутсайдер группы, то в этой паре фанаты узнают обладателя путевки в плей-офф. Возможно, это будут обе команды, ведь ничья на 99% сделает их участниками 1/8 финала.

Впрочем, португальцы явно намерены побеждать и забирать первое место. Подопечные Мартинеса показали хорошую игру в нападении в первом матче, но из-за "автобуса" от чехов сумели вырвать победу только в компенсированное время.

Турки тоже поразили в атаке, однако оборона команды Монтеллы не выглядит безошибочно. Португалия имеет достаточно мощный потенциал в нападении, чтобы забить сопернику немало голов.

Бельгия – Румыния

Время: 22:00

Город: Кельн

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

Где смотреть: Megogo

Эти команды являются соперниками Украины по группе, поэтому для наших фанатов вызовут особый интерес. Команде Реброва желательно, чтобы бельгийцы теряли очки. Это повысит шансы "желто-синих" на проход в плей-офф.

В конце концов "красные дьяволы" в первой игре были яркими в атаке, но ошибка в защите привела к минимальному поражению от словаков. А вот Румыния на удивление разгромила Украину, хотя класс этой команды намного ниже.

То же самое можно сказать и о Бельгии, которая выше соперника на три головы. Впрочем, фарт и нефутбольные факторы могут снова помочь подопечным Йорданеску. В конце концов, даже ничья должна вывести Румынию в плей-офф.