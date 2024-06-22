У суботу, 22 червня, пройдуть останні матчі в рамках другого туру групової стадії Євро-2024. У цей день свої зустрічі проведуть команди з груп E та F, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Грузія – Чехія

Час: 16:00

Місто: Гамбург

Суддя: Даніель Зіберт (Німеччина)

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Слідкуйте з нами Зустріч аутсайдерів групи "F": онлайн-трансляція матчу Грузія – Чехії на Євро-2024

Обидві команди показали якісну гру в першому турі, але так і не змогли здобути очки. Чехи більше виділялись героїчним захистом у грі з португальцями. Нічию команда Гашека втратила лише за дві хвилини до фінального свистка.

Грузини ж дали бій Туреччині та частіше бігли в атаку, ніж Чехія у своєму матчі. Проте турки легше впорались з кавказцями, скоріше на досвіді. Тож у зустрічі в Гамбурзі буде вирішуватися, яка із команд має посісти останнє місце у квартеті.

Обидві збірні підійшли до матчу без кадрових втрат. Чехія має вищий клас гравців та вже показала свій характер, тому і вважається фаворитом. Проте напад у грузинів виглядає цікавішим. Та і це останній шанс для підопічних Саньоля зачепитись за результат на дебютному Євро.

Туреччина – Португалія

Час: 19:00

Місто: Дортмунд

Суддя: Фелікс Цваєр (Німеччина)

Де дивитись: Megogo

Якщо у першій грі має вирішитись головний аутсайдер групи, то у цій парі фанати дізнаються володаря путівки у плей-оф. Можливо, це будуть обидві команди, адже нічия на 99% зробить їх учасниками 1/8 фіналу.

Втім португальці явно мають намір перемагати та забирати перше місце. Підопічні Мартінеса показали гарну гру в нападі у першому матчі, але через "автобус" від чехів зуміли вирвати перемогу лише в компенсований час.

Турки теж вразили в атаці, проте оборона команди Монтелли не виглядає безпомилково. Португалія має достатньо потужний потенціал у нападі, щоб забити супернику чимало голів.

Бельгія – Румунія

Час: 22:00

Місто: Кельн

Суддя: Шимон Марчіняк (Польща)

Де дивитись: Megogo

Ці команди є суперниками України по групі, тому для наших фанатів викличуть особливий інтерес. Команді Реброва бажано, щоб бельгійці втрачали очки. Це підвищить шанси "жовто-синіх" на прохід у плей-оф.

Зрештою "червоні дияволи" у першій грі були яскравими в атаці, але помилка в захисті призвела до мінімальної поразки від словаків. А ось Румунія на диво розгромила Україну, хоча клас цієї команди є набагато нижчим.

Те ж саме можна сказати і про Бельгію, яка вище суперника на три голови. Втім фарт та нефутбольні чинники можуть знову допомогти підопічним Йорданеску. Зрештою, навіть нічия має вивести Румунію у плей-оф.