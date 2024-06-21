Как раз матч сборной Украины откроет программу восьмого игрового дня Евро-2024 по футболу в Германии. Это будет сверхважный поединок для "сине-желтых" после провального старта на турнире, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Шанс "сине-желтых" на реабилитацию: где смотреть матч Украина – Словакия на Евро-2024

Словакия – Украина



Сборная Украины по футболу / Фото Getty Images

Начало в 16:00 (по Киеву)

Арбитром матча будет британец Майкл Оливер

Игра состоится на "Дюссельдорф Арене"

В первом туре Украина сенсационно разгромно уступила Румынии. Мяч трижды влетал в сетку ворот Андрея Лунина. Зато подопечные Сергея Реброва не смогли хотя бы на гол престижа.

Словакия же создала неожиданность Евро-2024, когда минимально переиграла фаворитку группу "Е" Бельгию 1:0. Единственный и победный гол в составе словак забил Иван Шранц. Поэтому Словакия и Украина по-разному стартовали на Евро в Германии.

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21 июня эти сборные в девятый раз сыграют между собой. Сейчас за спиной у Украины есть три победы. А вот у соперника "сине-желтых" – две. Еще в 3-х встречах была зафиксирована ничья. Последний раз эти национальные команды дважды играли в групповом раунде Лиги наций сезона-2022/2023. В первой встрече Украина праздновала минимальную победу благодаря голу капитана Андрея Ярмоленко.

А вот во втором матче словаки "вкусно проехались" по команде тогда еще Андрея Шевченко 4:1. Единственный гол престижа в составе сине-желтой дружины забил Евгений Коноплянка после передачи Александра Караваева.

К слову. Украина замыкает квартет после первого тура. Словакия идет сразу за спиной неожиданного лидера группы "Е" Румынии. У обеих сборных по 3 балла. Поединок Словакия – Украина можно посмотреть на платформе MEGOGO и местных телеканалах Суспільного. Также в Едином телемарафоне!

Польша – Австрия



Сборная Польши по футболу / Фото Getty Images

Начало в 19:00 (по киевскому времени)

Игру рассудит Халил Умут Мелер (Турция)

Где состоится матч? На "Олимпийском стадионе" (Берлин)

Обе сборные неудачно стартовали на чемпионате Европы-2024. Польша уступила Нидерландам, хотя именно поляки первыми размочили нули на табло благодаря голевому удару Буксы. Однако еще до перерыва Гакпо сравнял цифры на табло. Казалось, что матч закончится ничьей, но Вергхорст в конце поединка своим голом принес "оранжевым" 3 очка.

Австрия с минимально проиграла Франции. Хотя этот матч можно занести австрийцам в актив. Они не дали разогнаться одной из фавориток Евро-2024. И не дали "Ле Бле" забить. Этот единственный гол в игре австрийцы забили сами себе. Досадным автоголом отметился Вебер после передачи звездного француза Килиана Мбаппе, которому сломали нос.

Польша и Австрия провели уже 10 лобовых матчей. В 5-ти из них победу праздновали поляки, а вот в активе австрийцев три победы. В двух поединках команды не определили сильнейшего. Последний раз эти сборные выходили на одно поле в групповом раунде квалификации Евро-2018/2019. Тогда команды сыграли в нулевую мировую.

Обратите внимание! Польша и Австрия идут на двух последних позициях группы "D", не имея ни одного набранного очка. Матч Польша – Австрия покажет в Украине только медиасервис MEGOGO!

Нидерланды – Франция



Сборная Франции по футболу / Фото Getty Images

Начало игры в 22:00 (по Киеву)

Главным арбитром матча будет англичанин Энтони Тейлор

Поединок состоится на "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Обе национальные команды начали для себя турнир с положительных результатов. Нидерланды обыграли Польшу 2:1, а Франция одолела Австрию 1:0.

Правда, уже на старте Евро-2024 "Ле Бле" потеряли своего звездного лидера Килиана Мбаппе, которому сломали нос в игре против Австрии. Из-за повреждения новичок Реала пропустит ближайший матч против "оранжевых". Прогнозируют, что Килиан не сыграет и в последнем поединке группового раунда против Польши.

Ближайший матч между Нидерландами и Францией станет 31-м в истории их встреч. 16 побед в прошлом одержали футболисты "Ле Бле". У нидерландцев на 5 побед меньше. В 3-х поединках была зафиксирована ничья. Последний раз эти сборные играли между собой в групповом раунде отбора Евро-2022/2023. Та игра закончилась победой французов со счетом 1:2.