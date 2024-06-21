Якраз матч збірної України відкриє програму восьмого ігрового дня Євро-2024 з футболу у Німеччині. Це буде надважливий поєдинок для "синьо-жовтих" після провального старту на турнірі, інформує 24 Канал.

Варте уваги Шанс "синьо-жовтих" на реабілітацію: де дивитися матч Україна – Словаччина на Євро-2024

Словаччина – Україна



Збірна України з футболу / Фото Getty Images

Початок о 16:00 (за Києвом)

Арбітром матчу буде британець Майкл Олівер

Гра відбудеться на "Дюссельдорф Арені"

У першому турі Україна сенсаційно розгромно поступилась Румунії. М'яч тричі влітав у сітку воріт Андрія Луніна. Натомість підопічні Сергія Реброва не спромоглись бодай на гол престижу.

Словаччина ж створила несподіванку Євро-2024, коли мінімально переграла фаворитку групу "Е" Бельгію 1:0. Єдиний та переможний гол у складі словак забив Іван Шранц. Тому Словаччина та Україна по-різному стартували на Євро у Німеччині.

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21 червня ці збірні вдев'яте зіграють між собою. Наразі за спиною в України є три перемоги. А от у суперника "синьо-жовтих" – дві. Ще у 3-х зустрічах була зафіксована нічия. Востаннє ці національні команди двічі грали у груповому раунді Ліги націй сезону-2022/2023. У першій зустрічі Україна святкувала мінімальну перемогу завдяки голу капітана Андрія Ярмоленка.

А от у другому матчі словаки "смачно проїхались" по команді тоді ще Андрія Шевченка 4:1. Єдиний гол престижу у складі синьо-жовтої дружини забив Євген Коноплянка після передачі Олександра Караваєва.

До слова. Україна замикає квартет після першого туру. Словаччина йде одразу за спиною несподіваної лідерки групи "Е" Румунії. В обох збірних по 3 бали. Поєдинок Словаччина – Україна можна буде переглянути на платформі MEGOGO та місцевих телеканалах Суспільного. Також у Єдиному телемарафоні!

Польща – Австрія



Збірна Польщі з футболу / Фото Getty Images

Початок о 19:00 (за київським часом)

Гру розсудить Халіл Умут Мелер (Туреччина)

Де відбудеться матч? На "Олімпійському стадіоні" (Берлін)

Обидві збірні невдало стартували на чемпіонаті Європи-2024. Польща поступилась Нідерландам, хоча саме поляки першими розмочили нулі на табло завдяки гольовому удару Букси. Однак ще до перерви Гакпо зрівняв цифри на табло. Здавалось, що матч закінчиться нічиєю, але Верггорст наприкінці поєдинку своїм голом приніс "помаранчевим" 3 бали.

Австрія з мінімально програла Франції. Хоча цей матч можна занести австрійцям в актив. Вони не дали розігнатись одній із фавориток Євро-2024. Та й не дали "Ле Бле" забити. Цей єдиний гол у грі австрійці забили самі собі. Прикрим автоголом відзначився Вебер після передачі зіркового француза Кіліана Мбаппе, якому зламали ніс.

Польща та Австрія провели вже 10 лобових матчів. У 5-ти із них перемогу святкували поляки, а от в активі австрійців три звитяги. У двох поєдинках команди не визначили сильнішого. Востаннє ці збірні виходили на одне поле у груповому раунді кваліфікації Євро-2018/2019. Тоді команди зіграли у нульову мирову.

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Нідерланди – Франція



Збірна Франції з футболу / Фото Getty Images

Початок гри о 22:00 (за Києвом)

Головним арбітром матчу буде англієць Ентоні Тейлор

Поєдинок відбудеться на "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Обидві національні команди розпочали для себе турнір із позитивних результатів. Нідерланди обіграли Польщу 2:1, а Франція здолала Австрію 1:0.

Щоправда, вже на старті Євро-2024 "Ле Бле" втратили свого зіркового лідера Кіліана Мбаппе, якому зламали ніс у грі проти Австрії. Через ушкодження новачок Реала пропустить найближчий матч проти "помаранчевих". Прогнозують, що Кіліан не зіграє й в останньому поєдинку групового раунду проти Польщі.

Найближчий матч між Нідерландами та Францією стане 31-м в історії їх зустрічей. 16 перемог у минулому здобули футболісти "Ле Бле". У нідерландців на 5 звитяг менше. У 3-х поєдинках була зафіксована нічия. Востаннє ці збірні грали між собою у груповому раунді відбору Євро-2022/2023. Та гра закінчилась звитягою французів з рахунком 1:2.