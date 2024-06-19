Старт второго тура в группах: расписание матчей Евро-2024 на 19 июня

В прошлую пятницу, 14 июня, в Германии начался чемпионат Европы 2024 по футболу. Первый тур подарил фанатам аж 34 гола в 12-ти встречах. Теперь настал черед второго тура.

В среду, 19 июня, на Евро-2024 стартуют матчи второго тура групповой стадии. День начнется с балканского дерби, после чего на поле выйдет команда-хозяйка Германия, сообщает 24 Канал.

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Хорватия – Албания

Время: 16:00

Город: Гамбург

Судья: Франсуа Летесье (Франция)

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Следите с нами Борьба продолжается: онлайн-трансляция матча Хорватия – Албания

Обе команды стартовали с поражений от фаворитов группы В, поэтому в отчетной встрече должны играть исключительно на победу. Фаворитом боя является Хорватия, которая имеет более высокий класс игроков. Однако в стартовой игре "клетчатые" были бессильны в бою против Испании (0:3).

Это поставило под сомнение дальнейшие перспективы Модрича и компании на турнире. Победа над аутсайдером квартета могла бы вернуть хорватов в игру. Сами же албанцы дали бой Италии и даже первыми забили.

Однако класс исполнителей сказался, Подопечные Спаллетти уже в первом тайме вышли вперед и довели игру до победы. У "красно-черных" и так было немного шансов на плей-офф. Дуэль с хорватами может стать переломным моментом для команды Силвиньо.

Германия – Венгрия

Время: 19:00

Город: Штутгарт

Судья: Дани Маккели (Нидерланды)

Где смотреть: Megogo

Следите с нами Новая жертва парней Нагельсманна: онлайн-трансляция матча Германия – Венгрия

Немцы подарили феерию своим фанатам в матче-открытии, разгромив Шотландию со счетом 5:1. После такого успеха Бундестим стали сразу записывать в главные фавориты Евро.

Команде Нагельсманна важно выиграть группу, что позволит попасть в потенциально более легкую сетку в плей-офф. Основания для этого у немцев есть все. Ближайший соперник не хватает звезд с неба.

Венгры проиграли горловую битву за второе место швейцарцам и теперь оказались на грани непрохода в плей-офф. Хотя бы ничья с немцами могла бы сильно помочь мадьярам. Однако класс игроков существенно отличается, как и организация самой игры.

Шотландия – Швейцария

Время: 22:00

Город: Кельн

Судья: Иван Кружляк (Словакия)

Где смотреть: Megogo

Следите с нами Шанс на камбэк: онлайн-трансляция матча Шотландия – Швейцария на Евро-2024

Шотландцы в первом туре произвели наиболее удручающее впечатление среди всех команд (пожалуй, вместе с Украиной). Команда Стива Кларка не смогла ничего противопоставить немцам в первой игре, а забила только благодаря автоголу Рюдигера.

Теперь же "тартановой армии" необходимо брать 4-6 очков в последних играх, чтобы надеяться на плей-офф. Швейцария выглядит непростым для них соперником. В стартовой игре подопечные Якина на классе разобрались с Венгрией.

Помешать "нейтральным" может стать неумение играть с равными себе соперниками. Однако является ли сейчас такой Шотландия – покажет только игра. В конце концов даже ничья фактически обеспечит Швейцарии выход в плей-офф.