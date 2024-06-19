Футболисты сборных Германии и Венгрии выйдут на футбольное поле стадиона "MHPArena" в Штутгарте. Стартовый свисток главного арбитра матча Данни Маккели (Нидерланды) прозвучит в 19:00 (по киевскому времени), пишет 24 Канал.

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Разный старт на Евро-2024 от обеих сборных

Обе сборные уже провели свои первые поединки на Евро-2024 по футболу. Национальной команде Германии удалось с очень уверенной победы стартовать на домашнем турнире. Подопечные Юлиана Нагельсманна проехали по сопернику из Шотландии в матче-открытии чемпионата Европы 14 июня. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "бундестим" 5:1.

Единственный гол у шотландцев забили даже не они. Автогол в свои ворота записал центрбек мадридского Реала и сборной Германии Антонио Рюдигер.

Венгрия же не смогла справиться со Швейцарией 1:3.

Где смотреть матч Германия – Венгрия

В прямом эфире противостояния Германия – Венгрия покажет медиасервис MEGOGO, который транслирует все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу.

К сожалению, этот матч болельщики не смогут посмотреть на местных телеканалах Суспільного. Игра Германии против Венгрии не попала в перечень 22-х встреч Евро-2024, которые покажет этот вещатель.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. За ходом событий в матче можно будет следить непосредственно в этой новости.

Ориентировочные составы: