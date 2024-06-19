Футболисты сборных Германии и Венгрии выйдут на футбольное поле стадиона "MHPArena" в Штутгарте. Стартовый свисток главного арбитра матча Данни Маккели (Нидерланды) прозвучит в 19:00 (по киевскому времени), пишет 24 Канал.
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Разный старт на Евро-2024 от обеих сборных
Обе сборные уже провели свои первые поединки на Евро-2024 по футболу. Национальной команде Германии удалось с очень уверенной победы стартовать на домашнем турнире. Подопечные Юлиана Нагельсманна проехали по сопернику из Шотландии в матче-открытии чемпионата Европы 14 июня. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "бундестим" 5:1.
Единственный гол у шотландцев забили даже не они. Автогол в свои ворота записал центрбек мадридского Реала и сборной Германии Антонио Рюдигер.
Венгрия же не смогла справиться со Швейцарией 1:3.
Где смотреть матч Германия – Венгрия
В прямом эфире противостояния Германия – Венгрия покажет медиасервис MEGOGO, который транслирует все матчи чемпионата Европы-2024 по футболу.
К сожалению, этот матч болельщики не смогут посмотреть на местных телеканалах Суспільного. Игра Германии против Венгрии не попала в перечень 22-х встреч Евро-2024, которые покажет этот вещатель.
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. За ходом событий в матче можно будет следить непосредственно в этой новости.
Ориентировочные составы:
- Германия: Нойер – Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт – Кроос, Андрих – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Фюллькруг.
- Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, А. Салаи – Фиола, А. Надь, Шефер, Керкез – Шаллаи, Б. Варга, Собослаи.