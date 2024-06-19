У середу, 19 червня, на Євро-2024 стартують матчі другого туру групової стадії. День розпочнеться з балканського дербі, після чого на поле вийде команда-господарка Німеччина, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Хорватія – Албанія

Час: 16:00

Місто: Гамбург

Суддя: Франсуа Летесьє (Франція)

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Слідкуйте з нами Боротьба продовжується: онлайн-трансляція матчу Хорватія – Албанія

Обидві команди стартували з поразок від фаворитів групи В, тому у звітній зустрічі мають грати виключно на перемогу. Фаворитом бою є Хорватія, яка має вищий клас гравців. Проте у стартовій грі "картаті" були безсилі в бою проти Іспанії (0:3).

Це поставило під сумнів подальші перспективи Модрича і компанії на турнірі. Перемога над аутсайдером квартету могла б повернути хорватів у гру. Самі ж албанці дали бій Італії та навіть першими забили.

Проте клас виконавців дався взнаки, підопічні Спаллетті вже у першому таймі вийшли вперед та довели гру до перемоги. У "червоно-чорних" і так було небагато шансів на плей-оф. Дуель з хорватами може стати переломним моментом для команди Сілвіньо.

Німеччина – Угорщина

Час: 19:00

Місто: Штутгарт

Суддя: Дані Маккелі (Нідерланди)

Де дивитись: Megogo

Слідкуйте з нами Нова жертва хлопців Нагельсманна: онлайн-трансляція матчу Німеччина – Угорщина

Німці подарували феєрію своїм фанатам у матчі-відкритті, розгромивши Шотландію з рахунком 5:1. Після такого успіху Бундестім стали одразу записувати у головні фаворити Євро.

Команді Нагельсманна важливо виграти групу, що дозволить потрапити у потенційно більш легку сітку в плей-оф. Підстави для цього у німців є всі. Найближчий суперник не хапає зірок з неба.

Угорці програли горлову битву за друге місце швейцарцям і тепер опинились на межі непроходу в плей-оф. Бодай нічия з німцями могла б сильно допомогти мадярам. Проте клас гравців суттєво відрізняється, як і організація самої гри.

Шотландія – Швейцарія

Час: 22:00

Місто: Кельн

Суддя: Іван Кружляк (Словаччина)

Де дивитись: Megogo

Слідкуйте з нами Шанс на камбек: онлайн-трансляція матчу Шотландія – Швейцарія на Євро-2024

Шотландці у першому турі справили найбільш гнітюче враження серед усіх команд (мабуть, разом із Україною). Команда Стіва Кларка не змогла нічого протиставити німцям у першій грі, а забила лише завдяки автоголу Рюдігера.

Тепер же "тартановій армії" необхідно брати 4-6 очок в останніх іграх, щоб сподіватися на плей-оф. Швейцарія виглядає непростим для них суперником. У стартовій грі підопічні Якіна на класі розібрались із Угорщиною.

На заваді "нейтральним" може стати невміння грати із рівними собі суперниками. Проте чи є нині такою Шотландія – покаже лише гра. Зрештою навіть нічия фактично забезпечить Швейцарії вихід у плей-оф.