Матч Хорватия – Албания начнет шестой игровой день на Евро-2024. Команды соревнуются в Группе "В" вместе с Испанией и Италией, пишет 24 канал.

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Попытка команд улучшить свое положение

Обе сборные уступили своим соперникам в первом туре группового этапа Евро-2024.

Хорватия в дебютном матче на чемпионате Европы-2024 разгромно уступила Испании. Поединок закончился со счетом 3:0. Испанцы заняли почетное первое место благодаря хорошему результату, а вот Хорватия занимает пока последнее.

Албания в первой игре минимально уступила сборной Италии, однако команда смогла поставить исторический рекорд Евро-2024. Албанцы забили итальянцам самый быстрый гол в истории чемпионата Европы по футболу – 25 секунд. Однако исторический мяч не помог команде победить. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Италии.

Где смотреть матч

Игру Хорватия – Албания можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Также этот поединок попал в список 22-х, которые будут показывать на местных телеканалах Общественного. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Также будут опубликованы все голы встречи, в частности полный текстовый и видеообзор игры после окончания.