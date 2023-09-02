Спаренные матчи с Барселоной: стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ

Донецкий Шахтер стал единственным клубом из Украины, который будет играть на групповой стадии самого престижного европейского турнира. Вторым мог стать вице-чемпион Украины Днепр-1, но команда потерпела фиаско в квалификационных раундах и вообще осталась без еврокубковой осени.

Чемпион Украины узнал расписание своих матчей в групповом раунде Лиги Чемпионов-2023/24. Первый матч команда проведет уже 19 сентября.

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"Горняки" будут начинать и заканчивать групповой этап матчами из Порту

Донецкий Шахтер домашние матчи Лиги чемпионов будет играть в Германии на домашнем стадионе Гамбурга. Именно там и состоится первый матч для команды Патрика ван Леувена в еврокубках сезона-2023/2024. Соперником будет Порту, а игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

19 сентября. Шахтер – Порту

4 октября. Антверпен – Шахтер

25 октября. Барселона – Шахтер

7 ноября. Шахтер – Барселона

28 ноября. Шахтер – Антверпен

13 декабря. Порту – Шахтер



Расписание Шахтера в Лиге чемпионов / фейсбук "горняков"

. Оба матча против Порто начнутся в 22:00 по киевскому времени, все матчи против Антверпена и Барселоны – в 19:45.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Шахтер играл в групповом раунде ЛЧ вместе с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. Тогда команда Игоря Йовичевича заняла третье место в квартете, после чего вышла в плей-офф Лиги Европы. Там она одолела французский Ренн, а в 1/8 финала уступила Фейенорду.