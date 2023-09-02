Чемпіон України дізнався розклад своїх матчів у груповому раунді Ліги Чемпіонів-2023/24. Перший матч команда проведе вже 19 вересня.

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"Гірники" починатимуть та закінчуватимуть груповий етап матчами з Порту

Донецький Шахтар домашні матчі Ліги чемпіонів гратиме у Німеччині на домашньому стадіоні Гамбурга. Саме там і відбудеться перший матч для команди Патріка ван Леувена в єврокубках сезону-2023/2024. Суперником буде Порту, а гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Розклад матчів Шахтаря у груповому раунді ЛЧ-2023/24

19 вересня. Шахтар – Порту

4 жовтня. Антверпен – Шахтар

25 жовтня. Барселона – Шахтар

7 листопада. Шахтар – Барселона

28 листопада. Шахтар – Антверпен

13 грудня. Порту – Шахтар



Розклад Шахтаря в Лізі чемпіонів / фейсбук "гірників"

Важливо. Обидва матчі проти Порту розпочнуться о 22:00 за київським часом, усі матчі проти Антверпена та Барселони – о 19:45.

Нагадаємо, що в сезоні-2022/2023 Шахтар грав у груповому раунді ЛЧ разом із Реалом, Лейпцигом та Селтіком. Тоді команда Ігора Йовічевіча посіла третє місце у квартеті, після чого вийшла у плей-офф Ліги Європи. Там вона здолала французький Ренн, а в 1/8 фіналу поступилася Феєнорду.