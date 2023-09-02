Чемпіон України дізнався розклад своїх матчів у груповому раунді Ліги Чемпіонів-2023/24. Перший матч команда проведе вже 19 вересня.

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"Гірники" починатимуть та закінчуватимуть груповий етап матчами з Порту

Донецький Шахтар домашні матчі Ліги чемпіонів гратиме у Німеччині на домашньому стадіоні Гамбурга. Саме там і відбудеться перший матч для команди Патріка ван Леувена в єврокубках сезону-2023/2024. Суперником буде Порту, а гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

  • 19 вересня. Шахтар – Порту
  • 4 жовтня. Антверпен – Шахтар
  • 25 жовтня. Барселона – Шахтар
  • 7 листопада. Шахтар – Барселона
  • 28 листопада. Шахтар – Антверпен
  • 13 грудня. Порту – Шахтар


Розклад Шахтаря в Лізі чемпіонів / фейсбук "гірників"

Нагадаємо, що в сезоні-2022/2023 Шахтар грав у груповому раунді ЛЧ разом із Реалом, Лейпцигом та Селтіком. Тоді команда Ігора Йовічевіча посіла третє місце у квартеті, після чого вийшла у плей-офф Ліги Європи. Там вона здолала французький Ренн, а в 1/8 фіналу поступилася Феєнорду.