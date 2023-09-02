Чемпион Украины узнал расписание своих матчей в групповом раунде Лиги Чемпионов-2023/24. Первый матч команда проведет уже 19 сентября.
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"Горняки" будут начинать и заканчивать групповой этап матчами из Порту
Донецкий Шахтер домашние матчи Лиги чемпионов будет играть в Германии на домашнем стадионе Гамбурга. Именно там и состоится первый матч для команды Патрика ван Леувена в еврокубках сезона-2023/2024. Соперником будет Порту, а игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
- 19 сентября. Шахтер – Порту
- 4 октября. Антверпен – Шахтер
- 25 октября. Барселона – Шахтер
- 7 ноября. Шахтер – Барселона
- 28 ноября. Шахтер – Антверпен
- 13 декабря. Порту – Шахтер
Расписание Шахтера в Лиге чемпионов / фейсбук "горняков"
Напомним, что в сезоне-2022/2023 Шахтер играл в групповом раунде ЛЧ вместе с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. Тогда команда Игоря Йовичевича заняла третье место в квартете, после чего вышла в плей-офф Лиги Европы. Там она одолела французский Ренн, а в 1/8 финала уступила Фейенорду.