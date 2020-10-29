Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд сделал хет-трик в матче с "Лейпцигом" (5: 0) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

По информации Gracenote, англичанин стал пятым игроком в Лиге чемпионов, которому удалось забить три мяча после выхода на замену. Рашфорд появился на поле на 63-й минуте и забил трижды за 17 минут.

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Ранее подобное достижение удавалось Килиану Мбаппе, Хосебе Льоренте, Вальтеру Пандиани и Уве Реслеру.

В то же время Рашфорд оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену. Ему понадобилось всего 27 минут.

27 – @MarcusRashford became just the fifth player in @ChampionsLeague history to score a hat-trick as a substitute, with his 27 minutes on the pitch the fewest number played whilst also netting a treble in the competition’s history. Leader. #UCL pic.twitter.com/clfOjJw1wf — OptaJoe (@OptaJoe) October 28, 2020

Самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода в основном составе оформил нападающий французского "Лиона" Бафетимби Гомис в 2011 году. Француз забил три мяча загребском "Динамо" (7: 1) всего за восемь минут.

Рашфорд стал вторым игроком в истории "МЮ", который забил три мяча после замены. В 1999 году это удалось нынешнему наставнику "красных дьяволов" Сульшеру в поединке против "Ноттингем Форест". Тогда норвежец забил три гола всего за 12 минут.

Манчестер Юнайтед – Лейпциг видеообзор матча