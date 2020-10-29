Рашфорд повторил впечатляющее достижение Сульшера в матче Лиги чемпионов видео
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд сделал хет-трик в матче с "Лейпцигом" (5: 0) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
По информации Gracenote, англичанин стал пятым игроком в Лиге чемпионов, которому удалось забить три мяча после выхода на замену. Рашфорд появился на поле на 63-й минуте и забил трижды за 17 минут.
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Ранее подобное достижение удавалось Килиану Мбаппе, Хосебе Льоренте, Вальтеру Пандиани и Уве Реслеру.
В то же время Рашфорд оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену. Ему понадобилось всего 27 минут.
Самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода в основном составе оформил нападающий французского "Лиона" Бафетимби Гомис в 2011 году. Француз забил три мяча загребском "Динамо" (7: 1) всего за восемь минут.
Рашфорд стал вторым игроком в истории "МЮ", который забил три мяча после замены. В 1999 году это удалось нынешнему наставнику "красных дьяволов" Сульшеру в поединке против "Ноттингем Форест". Тогда норвежец забил три гола всего за 12 минут.
Манчестер Юнайтед – Лейпциг видеообзор матча