Нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд зробив хет-трик у матчі з "Лейпцигом" (5:0) у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів.

За інформацією Gracenote, англієць став п'ятим гравцем в Лізі чемпіонів, якому вдалося забити три м'ячі після виходу на заміну. Рашфорд з'явився на полі на 63-й хвилині і забив тричі за 17 хвилин.

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Раніше подібне досягнення вдавалося Кіліану Мбаппе, Хосебу Льоренте, Вальтеру Пандіані і Уве Реслеру.

У той же час, Рашфорд оформив найшвидший хет-трик в Лізі чемпіонів після виходу на заміну. Йому знадобилося всього 27 хвилин.

27 – @MarcusRashford became just the fifth player in @ChampionsLeague history to score a hat-trick as a substitute, with his 27 minutes on the pitch the fewest number played whilst also netting a treble in the competition’s history. Leader. #UCL pic.twitter.com/clfOjJw1wf — OptaJoe (@OptaJoe) October 28, 2020

Найшвидший же хет-трик в Лізі чемпіонів після виходу в основному складі оформив нападник французького "Ліона" Бафетімбі Гоміс в 2011 році. Француз забив три м'ячі загребському "Динамо" (7:1) всього за вісім хвилин.

Рашфорд став другим гравцем в історії "МЮ", який забив три м'ячі після заміни. У 1999 році це ж вдалося нинішньому наставникові "червоних дияволів" Уле Гуннару Сульшеру в поєдинку проти "Ноттінгем Форест". Тоді норвежець забив три голи всього за 12 хвилин.

Манчестер Юнайтед – Лейпциг відеоогляд матчу