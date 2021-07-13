Кажется, что я всех подвел, – Рашфорд извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020

Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд опубликовал обращение к болельщикам после поражения в финале Евро-2020. Футболист прокомментировал свой незабитый пенальти.

Рашфорд в матче Италия – Англия не забил пенальти в послематчевой серии. Он попал в штангу. После проигрыша Англии на Евро-2020 нападающий команды в соцсети обратился к болельщикам.

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"Не знаю, с чего начать, и даже не знаю, как выразить словами, что я чувствую сейчас. У меня был тяжелый сезон (проигранный финал лиги Европы, – ред.). Думаю, это было понятно всем, и я, вероятно, вышел на поле в финале Евро-2020 с недостаточной уверенностью", – пояснил игрок.

Я всегда хочу бить пенальти, но вчера что-то было не так. Во время разбега я сэкономил немного времени себе для удара, но, к сожалению, результат оказался не таким, как я хотел. Чувствовал, что подвел товарищей по команде. Кажется, что я всех подвел. Я могу забивать пенальти во сне, так почему бы не забить и этот? Все, что я могу сказать, – простите,

– написал футболист.

Финал Євро-2020: коротко