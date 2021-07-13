Рашфорд у матчі Італія – Англія не забив пенальті в післяматчевій серії. Він поцілив у стійку. Після програшу Англії на Євро-2020 нападник команди у соцмережі звернувся до вболівальників.

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"Не знаю, з чого почати, і навіть не знаю, як висловити словами, що я відчуваю зараз. У мене був важкий сезон (програний фінал ліги Європи, – ред.). Думаю, це було зрозуміло всім, і я, ймовірно, вийшов на поле у фіналі Євро-2020 з недостатньою впевненістю", – пояснив гравець.

Я завжди хочу бити пенальті, але вчора щось було не так. Під час розбігу я заощадив трохи часу собі для удару, але, на жаль, результат виявився не таким, як я хотів. Відчував, що підвів товаришів по команді. Здається, що я всіх підвів. Я можу забивати пенальті уві сні, так чому б не забити і цей? Все, що я можу сказати, – вибачте,

– написав футболіст.

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