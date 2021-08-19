Феноменальный удар

Полузащитник хозяев Матиас Сарачо роскошным взятием ворот размочил нули на табло. Он начал избиение Ривер Плейта.

Достойное внимания Прозевал: вратарь в Англии отметился смешным автоголом после рикошета – видео

Футболист откликнулся у ворот соперника на передачу верхом, он не стал обрабатывать передачу, а нанес удар бисиклетой – через себя в падении. Отметим и пас от Халка – бывшего футболиста атаки сборной Бразилии.

Атлетико еще по одному разу отмечался в обоих таймах. В итоге – 3:0 разгромное поражение Ривер Плейт. Автор шедевра оформил дубль.

23-летний атакующий полузащитник сыграл в этом сезоне уже 30 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 асиста.

По итогам двух четвертьфинальных встреч счет противостояния 4:0 и выход в полуфинал для Атлетико. Первый поединок завершился минимальной победой Атлетико 1:0.

Видеообзор матча (Гол Сарачо с 0:18)