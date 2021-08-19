Рапід – Зоря 3:0

Голи: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюль, 86

Варте уваги Футболіст ударом через себе у падінні знищив суперника у Кубку Лібертадорес: відео

Перший небезпечний момент у грі створили футболісти Зорі. Найкращий момент мав Сайядманеш, який вийшов майже віч-на-віч з голкіпером, але переграти стража воріт з гострого кута не вдалось.

Атмосфера на стадіоні Рапіда: відео

Зоря зробила подарунок Рапіду

Вже за декілька хвилин знов у центрі уваги був 90-й номер Зорі. Але його удар заблокував захисник.

На 29-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Шевченко вибив м'яч прямо на голову супернику, який в один дотик скинув на Фунтаса. Нападник Рапіда легко переграв воротаря луганського клубу – 1:0. Підопічні Віктора Скрипника самі собі ускладнили життя та створили момент для господарів.

Відео голу Фунтаса

Відразу після пропущеного голу була атака українців. Чудову передачу у район 11 метрів віддав активний Сайядманеш. Однак Кабаєв пробив прямо у центр воріт, де перебував голкіпер Рапіда Штребінгер.

Не надто надійно грали підопічні Скрипника на своїй частині поля. Знову невдала передача та перехоплення призвело до небезпечного штрафного. Щоправда, Рапід не зміг скористатись подарунком від суперника.

Тайм нереалізованих моментів Зорі

Перша 45-хвилинка завершилась з мінімальною перевагою у рахунку для Рапіда 1:0. У другому таймі футболістам українського клубу потрібно було додавати у грі, щоб прилетіти в Україну у гарному настрої.

Хороший момент втратила Зоря. І знову на ударній позиції був Сайядманеш. Він впритул розстрілював ворота суперника. Але у падінні пробив високо на трибуни.

Ще один момент був в українців. Імереков найкраще зіграв на другому поверсі після розіграшу кутового – вище воріт. Підопічні Скрипника дуже активно почала грати у другому таймі.

Повний провал

Громов увірвався у штрафний, але забарився з м'ячем та не зміг завдати удару. У середині другого тайму Шевченко врятував Зорю від другого пропущеного голу після гострого пострілу від Арасе.

На 78-й хвилині господарі таки подвоїли перевагу. Оборонець Імереков загубив суперника, не влучивши головою по м'ячу. Кара скористався помилкою суперника – 2:0.

Наприкінці зустрічі австрійці забили втретє. Знову помилка на фланзі від Жунінью. Суперник обікрав гравця Зорі та відразу віддав у штрафний, де Грюль в один дотик переграв голкіпера українців.

Зоря у Відні поступилась Рапіду з рахунком 3:0.

Матч-відповідь відбудеться 26 серпня.