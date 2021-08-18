Рапид – Заря: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
18 августа 2021 , 22:00Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 19 августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором австрийский Рапид будет принимать луганскую Зарю. В Украине эту встречу можно посмотреть онлайн, а также по телевидению.
Рапид – Заря: где смотреть
Матч отборочного этапа Лиги Европы Рапид – Заря в прямом эфире покажет телеканал "УНИАН". Трансляция матча начнется в 21:50.
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Матч пройдет в Вене на стадионе "Альянц". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
- Уже в квалификации ЛЕ Рапид разобрался с кипрским Анортосисом. В первом матче австрийская команда победила 3:0, а во втором уже сильнее оказались киприоты 2:1.
- А вот дела в чемпионате Австрии у Рапида идут не очень – только одна победа в четырех матчах, и сразу два поражения. Из-за этого команда оказалась среди аутсайдеров чемпионата.
- Хотя такая же ситуация и в Заре – единственная победа над Ингульцом и сразу два поражения – в матчах против Динамо и Александрии. И даже Минай, который перед стартом сезона только собрал новую команду, сумел отобрать очки у луганчан.