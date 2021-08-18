Рапід – Зоря: де дивитися
Матч відбіркового етапу Ліги Європи Рапід – Зоря у прямому ефірі покаже телеканал "УНІАН". Трансляція матчу розпочнеться о 21:50.
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Матч пройде у Відні на стадіоні "Альянц". Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.
- Вже у кваліфікації ЛЄ Рапід розібрався з кіпрським Анортосісом. У першому матчі австрійська команда перемогла 3:0, а в другому вже сильнішими виявилися кіпріоти 2:1.
- А от справи в чемпіонаті Австрії в Рапіда йдуть не дуже – лише одна перемога в чотирьох матчах, і одразу дві поразки. Через це команда опинилася серед аутсайдерів чемпіонату.
- Хоча така ж ситуація і в Зорі – єдина перемога над Інгульцем та одразу дві поразки – у матчах проти Динамо та Олександрії. І навіть Минай, який перед стартом сезону лише зібрав нову команду, зумів відібрати очки в луганчан.