Рапид – Заря: где смотреть

Матч отборочного этапа Лиги Европы Рапид – Заря в прямом эфире покажет телеканал "УНИАН". Трансляция матча начнется в 21:50.

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Матч пройдет в Вене на стадионе "Альянц". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.