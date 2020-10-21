В четверг, 22 октября, австрийский "Рапид" будет принимать английский "Арсенал" в рамках группового этапа Лиги Европы. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Английские команды часто довольно пренебрежительно относятся к Лиге Европы. Даже на групповом этапе турнира за эти команды выступают резервисты и дублеры. Вся причина – деньги. Призовые за Лигу Европы просто мизерны по сравнению с тем, что может заработать даже последняя команда АПЛ.

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Другое дело, когда речь идет уже о раундах плей-офф Лиги Европы. Там команды уже больше включаются в борьбу. Ведь победитель турнира получит прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Так еще и при жеребьевке попадает в первую корзину, чем обходит часть мощных соперников.

Другое дело – австрийские клубы. Они не частые гости Лиги чемпионов, поэтому шанс проявить себя игроки имеют по большей части именно в Лиге Европы. Поэтому команды готовы бороться в каждом матче. А в играх против топовых клубов и подавно.

И все же в матче "Рапид" – "Арсенал" именно "канониры" являются фаворитами противостояния. Несмотря на то, что сама игра состоится в Вене. Marathonbet оценивает шанс победы "Арсенала" коэффициентом 1,63. Ставки на победу "Рапиду" принимаются с коэффициентом 5,90. Ничья – 4,55.

На этот матч в Marathonbet выставили нулевую маржу – самые высокие коэффициенты на вероятные результаты матча.

В матче может быть три и более голов. Ставка на "тотал голов матча больше 2,5" – только 1,72. На "тотал голов матча меньше 2,5" коэффициент 2,375.

Для примера, наиболее вероятный счет – победа "Арсенала" 2:1. Такой итог матча получил коэффициент 7,50. Ничья в матче 1:1 – 7,60. На минимальную победу "пушкарей" – 7,70.

На то, что "Арсенал" в этом матче забьет гол – 1,103. На гол "Рапида" – 1,52. При этом шансы удержать свои ворота "сухими" после ударов Обамеянга или Ляказетта в голкипера "Рапида" почти нет – 1,615 на гол габонского нападающего и 1,952 на результативный удар француза.