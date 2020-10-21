У четвер, 22 жовтня, австрійський "Рапід" прийматиме англійський "Арсенал" в рамках групового етапу Ліги Європи. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Англійські команди часто доволі зневажливо ставляться до Ліги Європи. Навіть на груповому етапі турніру за ці команди виступають резервісти та дублери. Вся причина – гроші. Призові за Лігу Європи просто мізерні в порівнянні з тим, що може заробити навіть остання команда АПЛ.

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Інша справа, коли мова йде вже про раунди плей-офф Ліги Європи. Там команди вже більше включаються в боротьбу. Адже переможець турніру отримає пряму путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Так ще й при жеребкуванні потрапляє в перший кошик, чим оминає частину потужних суперників.

Інша справа – австрійські клуби. Вони не часті гості Ліги чемпіонів, тому шанс проявити себе гравці мають здебільшого саме в Лізі Європи. Відтак команди готові боротися в кожному матчі. А в іграх проти топових клубів і поготів.

Та все ж у матчі "Рапід" – Арсенал" саме "каноніри" є фаворитами протистояння. Попри те, що сама гра відбудеться у Відні. Marathonbet оцінює шанс перемоги "Арсеналу" коефіцієнтом 1,63. Ставки на перемогу "Рапіду" приймаються з коефіцієнтом 5,90. Нічия – 4,55.

На цей матч в Marathonbet виставили нульову маржу – найвищі коефіцієнти на ймовірні результати матчу.

У матчі може бути три і більше голів. Ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,72. На "тотал голів матчу менше 2,5" коефіцієнт 2,375.

Для прикладу, найбільш ймовірний рахунок – перемога "Арсеналу" 2:1. Такий підсумок матчу отримав коефіцієнт 7,50. Нічия у матчі 1:1 – 7,60. На мінімальну перемогу "гармашів" – 7,70.

На те, що "Арсенал" у цьому матчі заб'є гол – 1,103. На гол "Рапіда" – 1,52. При цьому шанси втримати свої ворота "сухими" після ударів Обамеянга чи Ляказетта у голкіпера "Рапіда" майже немає – 1,615 на гол габонського нападника та 1,952 на результативний удар француза.