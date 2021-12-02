Рангник получит около 10 миллионов евро

Если наставник уговорит присоединиться нападающего к Манчестер Юнайтед, то получит бонус в размере 10 миллионов евро. Футболист Боруссии Дортмунд хорошо знает Рангника.

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Ральф ранее был спортивным директором Зальцбурга. В 2019 году австрийский клуб подписал контракт с тогда еще малоизвестным форвардом Холандом из норвежского Молде. Тот переход дал Эрлингу путевку в большой футбол. Поэтому неудивительно, что у немца и норвежца неплохие отношения.

Также СМИ отмечают, что у нового наставника МЮ близкие отношения с отцом норвежца.

Кроме Манчестер Юнайтед, Холандом интересуются также ПСЖ и Манчестер Сити.

Сколько придется заплатить звезде Боруссии Дортмунд

По данным Transfermarkt, игрок стоит 150 миллионов евро.

В будущем клубе Эрлинга, кроме расчетов с Боруссией (75 миллионов евро), придется заплатить еще 40 миллионов евро комиссии агенту игрока и 20 миллионов евро – отцу футболиста.

В 2021 году футболист Боруссии установил фантастический рекорд. 21-летний Холанд стал самым молодым игроком, которому удалось забить 50 голов в Бундеслиге.

За команду из Дортмунда нападающий провел лишь 11 матчей, в которых забил 14 голов.

Кстати. Манчестер Юнайтед 29-го ноября официально объявил имя нового тренера команды. Ральф Рангник возглавил "красных дьяволов".